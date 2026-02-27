Milo J palpita Viña, revela su cercanía con el jurado y su próximo show en Chile: “Me lo tomo completamente personal”

A solo horas de su esperado debut en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Milo J conversó con Prisa Media y se mostró cercano, reflexivo y agradecido por el cariño que recibe desde Chile.

El argentino comenzó abordando su relación con el jurado. “Mi relación con todos los jurados es excelente, la verdad son hipergentes, son buenísimos”, aseguró. Además, destacó su afinidad con Pablo Chill-E: “Con Pablo, por una cuestión también generacional, realmente soy como más pegado, más unido (…) tenemos muchas cosas en común y nos quedamos de risa la verdad”.

Milo J se sincera a horas de su debut en Viña 2026

Sobre eventuales colaboraciones con artistas chilenos, reconoció que no hay nada por el momento. Aunque recordó su colaboración con Akriila: «es un temazo».

En lo creativo, Milo J explicó que su música funciona casi como terapia: “Yo entiendo el mundo transmitiéndolo en canciones (…) eso genera que yo me haga un auto espejo y me trate terapéuticamente también mis propios temas”.

Respecto al público nacional, no dudó: “Único, es la primera palabra que se me viene a la cabeza para el amor que estoy recibiendo de mi gente de Chile”. Y cerró anticipando lo que viene: “Va a ser hermoso y nos vamos a estar viendo ahora en el Monumental el 23 de mayo”, en referencia a su próximo show en el Estadio Monumental.

También puedes leer en Radio Activa: Milo J confirma concierto en Chile este 2026: fecha, lugar y cuándo inicia la venta de entradas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google