Metro de Santiago anuncia fecha de operación de puertas en estación San Pablo: conoce el día exacto

Metro de Santiago anunció la pronta fecha para dar inicio a la operación de puertas de andén en la estación San Pablo. A su vez, declaró las principales medidas para enfrentar el aumento de demanda que viviremos en este próximo “super lunes”.

El proyecto marca el comienzo de una serie de medidas para mejorar el funcionamiento e infraestructura del transporte público de Metro.

El nuevo modelo de San Pablo apunta a la apertura de puertas automáticas sincronizadas a los trenes, con una alta seguridad, que responde a una serie de incidentes de personas circulando en las vías. Uno de los objetivos es poder expandir este modelo a otras estaciones de la Línea 1.

¿Cuándo estará disponible?

La nueva infraestructura estará disponible a partir del lunes 2 de marzo.

El “super lunes” llega este 2 de marzo, donde le ponemos fin a las vacaciones y volvemos a la rutina santiaguina. Esto provoca una aglomeración de transeúntes en diversas comunas de Santiago que necesitan del transporte público para dirigirse a sus destinos.

Contará con 24 trenes adicionales y reducirá el 12% en los tiempos de espera, prometiendo una experiencia de viaje más rápida para los usuarios. Este avance se considera un hito en la transformación de la red, buscando mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, destacó que las medidas implementadas en los últimos años han tenido un impacto positivo. Se ha logrado reducir la evasión, pasando del 2% en 2022 al 1,2% actualmente.

Por parte de las autoridades, se estima seguir con las campañas educativas para tener un transporte público más seguro y cuidado. Además, ampliarán los métodos de comunicación, donde suelen anunciar cualquier problema o novedad que esté ocurriendo al instante, durante las estaciones de Metro.

