Revisa las nuevas tarifas: Transporte público de Santiago aumenta sus precios en los pasajes

Malas noticias para los que usan el transporte público a diario. Este viernes, se anunció que el pasaje de adulto subirá $25 pesos en el Metro, buses y Tren Nos-Estación Central.

Con este aumento, el precio en hora punta alcanzará los $895, lo que representará un impacto directo en el bolsillo de quienes usan el sistema de transporte más de una vez al día.

¿Cómo quedarían los nuevos precios?

Las tarifas, dependiendo del usuario y horario, quedarían así:

Buses Adulto – $795

Metro Valle – $815

Metro Punta – $895

Metro Baja – $735

Trenes Valle – $815

Trenes Punta – $895

Trenes Baja – $735

Escolar Media y Superior – $260

Adulto Mayor Integrada – $390

Adulto Mayor Pensionado – $260

Tarifa Inteligente Dale QR – $42.000

Por otro lado, el Monto Máximo Mensual, Dal QR, cambiará a $42.000 al mes.

Los nuevos montos se aplicarán desde el domingo 22 de febrero a las 00:00 horas, con excepción de Dale QR, que empezará el 1 de marzo. De acuerdo con el comunicado de prensa del Panel de Expertos, el alza rige para mantener el equilibrio financiero del sistema, en el que además se considera el subsidio en la Ley de Presupuestos 2026.

Durante gran parte de los últimos años, el sistema de transporte en Chile ha operado bajo un régimen de congelamiento o ajustes mínimos debido al contexto social y económico. Sin embargo, la brecha entre los costos reales de operación y la recaudación por pasajes ha obligado a retomar la senda de los ajustes escalonados informados por la autoridad.

El subsidio estatal cubre actualmente cerca del 50% del costo real del sistema, pero el Panel de Expertos tiene la misión legal de evitar que el déficit fiscal se dispare, recomendando alzas cuando los indicadores económicos así lo exigen.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google