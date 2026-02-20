20 Feb, 2026. 17:52 hrs

¿Lluvias y tormentas eléctricas?: Iván Torres entregó su pronóstico del clima a nivel nacional

El meteorólogo de TVN, Iván Torres, entregó su pronóstico del clima para los próximos días a nivel nacional, y advirtió desde lluvias tormentosas hasta potentes temperaturas.

Por Sebastian Contreras

También puedes ver en RadioActiva: «Me subí a este barco hace harto rato…»: Rostro de Mega rompe el silencio por comentada ausencia en el Festival de Viña del Mar

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último