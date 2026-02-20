«Me subí a este barco hace harto rato…»: Rostro de Mega rompe el silencio por comentada ausencia en el Festival de Viña del Mar

Otra vez la cantante chilena y rostro de Mega se ausentará para el Festival de Viña del Mar 2026, evento que comenzará este domingo 22 de febrero. A pesar de ser un personaje reconocido del canal organizador, reveló que tampoco participará para la Gala de la Quinta Vergara.

Después de múltiples especulaciones al respecto, decidió aclarar los motivos por tal decisión.

Se trata de la cantante María José Quintanilla, que a pesar de tener el apoyo de los televidentes, no ha sido llamada para ser parte del Festival de la canción. «Me subí a este barco hace harto rato, saben lo planificados que somos nosotros», mencionó en una entrevista.

La razón de su ausencia en el certamen

En conversación con el programa de Chilevisión, Plan Perfecto, la intérprete se refirió a la problemática y aclaró las razones de su ausencia. A pesar de ser rostro del canal organizador, tampoco participará en la Gala de la Quinta Vergara, lo que generó diversas especulaciones.

Según explicó, su decisión está vinculada a su agenda musical, la cual ya tiene fechas determinadas de presentación.

«Los conciertos que tengo no son en Viña, son en otros lugares. No hay mucho que agregar. Tengo conciertos, me subí a este barco hace harto rato, saben lo planificados que somos nosotros», mencionó, destacando que en su planificación no contemplaba asistir al Festival.

Con estas declaraciones, la cantante deja en claro que su ausencia responde a compromisos profesionales y no a una situación imprevista.

«Cuando veo Viña, no sé si lo veo como un rol, lo veo como artista. No lo veo como otra cosa. Viña para mí es música, emoción, identidad,» señaló.

Sus proyectos para este año

Por otra parte, María José Quintanilla adelantó que su interés está puesto en tener un año completamente estructurado, que contemplará lanzamientos y otras sorpresas.

«Voy a esforzarme para trabajar, porque tenemos un año programado para hacer las cosas bien, saco disco», comentó al respecto.

Sus palabras surgen en medio de rumores que apuntaban a no estar en la parrilla del Festival de Viña, tema que generó comentarios en distintos programas de espectáculos. Consultada sobre una futura participación en el certamen, concluyó: “Si nos pasa, va a ser como un espaldarazo a nuestro trabajo”.

