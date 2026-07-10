Detienen a conocido artista chileno: lo sorprendieron con drogas y armas en vehículo

Recientemente, un conocido artista nacional terminó detenido por Carabineros durante un control vehicular realizado por funcionarios de la 19° Comisaría de Providencia.

Se trata de Tea Time, quien es exvocalista de Los Tetas.

Detienen a Tea Time

Según la información preliminar, Carabineros detuvo a cuatro personas durante este procedimiento. Esto después de una fiscalización a un vehículo en el cual transitaba el músico y otras tres personas.

De acuerdo a lo informado por ADN, Carabineros halló droga, armas blancas y de fuego, los que fueron incautados en el procedimiento.

Además, el medio ya nombrado aseguró que de momento no se entrega mayor información de la cantidad de droga ni las características de las armas.

En los últimos años, Tea Time, cuyo nombre real es Camilo Castaldi, ha enfrentado diversos problemas judiciales.

En 2017, la Fiscalía lo formalizó por violencia intrafamiliar tras una denuncia presentada por su expareja, Valentina Henríquez. El proceso terminó un año después y quedó con una suspensión condicional, prohibición de acercamiento y posterior cumplimiento de las exigencias.

En tanto, en 2021 la Fiscalía lo formalizó por una infracción sanitaria, luego de acusarlo de organizar fiestas clandestinas en su departamento durante la cuarentena. Por otro lado, en 2024 volvió a enfrentar una formalización, esta vez por el delito de amenazas contra una mujer.

Esta nueva situación vuelve a colocar al exmiembro de Los Tetas en el foco judicial. En tanto, la Fiscalía define los pasos que se deben seguir. Mientras que el tribunal resuelve las medidas correspondientes.

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