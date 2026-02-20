Gala de Viña 2026: Revisa el listado completo de los confirmados a la alfombra roja de la Quinta Vergara

Estamos a solo días de vivir la nueva edición del Festival de Viña 2026, el espectáculo de la canción más popular de latinoamérica. Durante el 22 al 27 de febrero, tendremos una semana llena de música, humor y competencia de la voz.

Y con ello trae consigo la famosa candidatura a reyes del Festival, una votación popular en la que diferentes personajes de la escena artística se postulan para ganarse la corona. Por otro lado, la esperada Gala de Viña 2026 está a la vuelta de la esquina.

La lista de los invitados ya está completa. Desde reinas de belleza, rostros de la televisión, artistas y más, dirán presente a la cita.

Revisa la lista de confirmados

Parejas confirmadas:

María José “Coté” López y Lucas Lama

Marlén Olivari y Luciano Marocchino

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda

Josefina Montané y Pedro Campos

Emilia Dides y Sammis Reyes

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt

Priscila Vargas y José Luis Repenning

Eugenia Lemos y Matías Kosznik

Belén Mora y Francisco “Toto” Acuña

Cantantes:

Nico Ruiz

Fran Maira

Sigrid y Los Claveles

Q_ARE

Kidd Voodoo

Karla Melo

Princesa Alba

Soulfia

Katteyes

Sinaka

Nicole

Pablo Chill-E

Vesta Lugg

Américo

Matteo Bocelli

Deportistas:

Francisca Crovetto

Marcelo Díaz

Actores y Actrices:

Cota Castelblanco

Jacinta Rodríguez

Magdalena Müller

Francisco Puelles

Vivianne Dietz

Simón Pesutic

Daniela Ramírez

Claudio Castellón

Julieta Bartolomé

Fernando Godoy

Diego Muñoz

Carolina Arregui y Mayte Rodríguez

Alejandra Fosalba

Mafe Bertero

Elenco de “Detrás del Muro”

Francisca “Pancha” Merino

Paola Troncoso

Julio Jung Jr

Sandra Donoso

Scarlett Ahumada

Rostros de la televisión:

Luis Jiménez

Pamela Díaz

Kel Calderón

Fran Virgilio

Kika Silva

Augusto Schuster

Cony Capelli

Martín Cárcamo

María Alberó

Blu Dumay

Kenita Larraín

Millaray Viera

María Luisa Godoy

Eduardo Fuentes

Pamela Leiva

Gala Caldirola

Daniel “Huevo” Fuenzalida

Nicole Moreno

Ignacia Michelson

Skarleth Labra

Power Peralta

Jaime Leyton

Daniela Aránguiz

Jean Philippe Cretton

Akemi Nakamura

Furia Scaglione

Luis Mateucci

Paloma “Pops” Fiuza

Fernando Solabarrieta

Carla Ochoa

Kike Morandé

Marcelo Marocchino

Roberto Cox

Mauricio Medina

Miguelito

Marianne Schmidt

Constanza Santamaría

Rodrigo Sepúlveda

Karim Butte

Maribel Retamal

Florencia Vial

Daniel Silva

Luis Ugalde

Isidora “Tita” Ureta

Beto Espinoza

Reinas de belleza:

Inna Moll

Fátima Bosch

Ignacia Fernández

Todavía puedes votar por tu favorito para reyes de la 15° edición del Festival de Viña del Mar 2026, en el sitio web del diario La Hora.

