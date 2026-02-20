Gala de Viña 2026: Revisa el listado completo de los confirmados a la alfombra roja de la Quinta Vergara
La participación de distintos rostros ya se están preparando para lucirse con increíbles trajes para el Festival de Viña del Mar.
Estamos a solo días de vivir la nueva edición del Festival de Viña 2026, el espectáculo de la canción más popular de latinoamérica. Durante el 22 al 27 de febrero, tendremos una semana llena de música, humor y competencia de la voz.
Y con ello trae consigo la famosa candidatura a reyes del Festival, una votación popular en la que diferentes personajes de la escena artística se postulan para ganarse la corona. Por otro lado, la esperada Gala de Viña 2026 está a la vuelta de la esquina.
La lista de los invitados ya está completa. Desde reinas de belleza, rostros de la televisión, artistas y más, dirán presente a la cita.
Revisa la lista de confirmados
Parejas confirmadas:
- María José “Coté” López y Lucas Lama
- Marlén Olivari y Luciano Marocchino
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Priscila Vargas y José Luis Repenning
- Eugenia Lemos y Matías Kosznik
- Belén Mora y Francisco “Toto” Acuña
Cantantes:
- Nico Ruiz
- Fran Maira
- Sigrid y Los Claveles
- Q_ARE
- Kidd Voodoo
- Karla Melo
- Princesa Alba
- Soulfia
- Katteyes
- Sinaka
- Nicole
- Pablo Chill-E
- Vesta Lugg
- Américo
- Matteo Bocelli
Deportistas:
- Francisca Crovetto
- Marcelo Díaz
Actores y Actrices:
- Cota Castelblanco
- Jacinta Rodríguez
- Magdalena Müller
- Francisco Puelles
- Vivianne Dietz
- Simón Pesutic
- Daniela Ramírez
- Claudio Castellón
- Julieta Bartolomé
- Fernando Godoy
- Diego Muñoz
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Alejandra Fosalba
- Mafe Bertero
- Elenco de “Detrás del Muro”
- Francisca “Pancha” Merino
- Paola Troncoso
- Julio Jung Jr
- Sandra Donoso
- Scarlett Ahumada
Rostros de la televisión:
- Luis Jiménez
- Pamela Díaz
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Kika Silva
- Augusto Schuster
- Cony Capelli
- Martín Cárcamo
- María Alberó
- Blu Dumay
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- María Luisa Godoy
- Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Gala Caldirola
- Daniel “Huevo” Fuenzalida
- Nicole Moreno
- Ignacia Michelson
- Skarleth Labra
- Power Peralta
- Jaime Leyton
- Daniela Aránguiz
- Jean Philippe Cretton
- Akemi Nakamura
- Furia Scaglione
- Luis Mateucci
- Paloma “Pops” Fiuza
- Fernando Solabarrieta
- Carla Ochoa
- Kike Morandé
- Marcelo Marocchino
- Roberto Cox
- Mauricio Medina
- Miguelito
- Marianne Schmidt
- Constanza Santamaría
- Rodrigo Sepúlveda
- Karim Butte
- Maribel Retamal
- Florencia Vial
- Daniel Silva
- Luis Ugalde
- Isidora “Tita” Ureta
- Beto Espinoza
Reinas de belleza:
- Inna Moll
- Fátima Bosch
- Ignacia Fernández
Todavía puedes votar por tu favorito para reyes de la 15° edición del Festival de Viña del Mar 2026, en el sitio web del diario La Hora.
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.