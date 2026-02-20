«Tú que me estás mirando…»: Pamela Díaz ignoró a periodista de Mega y José Antonio Neme le mandó un duro mensaje
José Antonio Neme se molestó con Pamela Díaz, tras no darle una declaración al Mucho Gusto sobre su vida amorosa.
El Mucho Gusto ya se trasladó a Viña del Mar, para cubrir la Gala y el Festival de la ciudad jardín. El programa del canal oficial del certamen estuvo en la playa, conversando con la gente, y también, adelantando la alfombra roja de esta noche.
Incluso, llegaron hasta donde está la competencia, Canal 13, e intentaron hacerle una íntima pregunta a Pamela Díaz. Cabe recordar que supuestamente, habría terminado su relación con el político Felipe Kast.
Pamela Díaz ignoró a periodista de Mega y José Antonio Neme le mandó un duro mensaje
Es por eso, que en el Mucho Gusto hicieron la siguiente pregunta: «¿Pamela Díaz llega soltera a la Gala de Viña?» . De entrada, Neme comentó: «Las relaciones tienen un inicio, un desarrollo y final. Si es que terminaron, duró lo que duró y fueron felices, me imagino».
El periodista César Campos llegó hasta las afueras del Hotel Enjoy, donde estaba transmitiendo Canal 13. en el despacho, comenzó a gritarle a Pamela Díaz: «Pame, por favor. Yo sé que estás viendo el canal oficial del festival, no el que no te pregunta nada. Nosotros te vamos a preguntar lo que todo el mundo quiere saber«.
Desde Canal 13, enfocaron al periodista de Mega, pero lo ignoraron. Es por esto, que Neme salió en defensa de su compañero y le habló directamente a la Fiera:»Quiero mandarle un mensaje a Pamela Díaz, tú que me estás mirando. Yo nunca, y te lo pueden decir tus editores, jamás he dejado de hablar con Hay que Decirlo«.
«De las cosas más polémicas e incómodas, siempre he recibido a los periodistas. Entonces me parece que una vuelta de mano sería que tú recibieras 30 segundos a César Campos«, agregó el conductor del programa.
Por último, Neme cerró con un mensaje a Canal 13: «Todos vivimos de esto, somos una gran industria. Así que le digo a la gente de Canal 13, ‘una mano lava a la otra y las dos lavan la cara’, así que, por favor, les pido que ayuden a César con una declaración cortita po‘».
El periodista César Campos estuvo de acuerdo, y por su parte, señaló: «cuando el tema afecta en su propia casa, no lo quieren tratar«.
