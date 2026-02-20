«Tú que me estás mirando…»: Pamela Díaz ignoró a periodista de Mega y José Antonio Neme le mandó un duro mensaje

El Mucho Gusto ya se trasladó a Viña del Mar, para cubrir la Gala y el Festival de la ciudad jardín. El programa del canal oficial del certamen estuvo en la playa, conversando con la gente, y también, adelantando la alfombra roja de esta noche.

Incluso, llegaron hasta donde está la competencia, Canal 13, e intentaron hacerle una íntima pregunta a Pamela Díaz. Cabe recordar que supuestamente, habría terminado su relación con el político Felipe Kast.

Pamela Díaz ignoró a periodista de Mega y José Antonio Neme le mandó un duro mensaje

Es por eso, que en el Mucho Gusto hicieron la siguiente pregunta: «¿Pamela Díaz llega soltera a la Gala de Viña?» . De entrada, Neme comentó: «Las relaciones tienen un inicio, un desarrollo y final. Si es que terminaron, duró lo que duró y fueron felices, me imagino».

El periodista César Campos llegó hasta las afueras del Hotel Enjoy, donde estaba transmitiendo Canal 13. en el despacho, comenzó a gritarle a Pamela Díaz: «Pame, por favor. Yo sé que estás viendo el canal oficial del festival, no el que no te pregunta nada. Nosotros te vamos a preguntar lo que todo el mundo quiere saber«.

Desde Canal 13, enfocaron al periodista de Mega, pero lo ignoraron. Es por esto, que Neme salió en defensa de su compañero y le habló directamente a la Fiera:»Quiero mandarle un mensaje a Pamela Díaz, tú que me estás mirando. Yo nunca, y te lo pueden decir tus editores, jamás he dejado de hablar con Hay que Decirlo«.

«De las cosas más polémicas e incómodas, siempre he recibido a los periodistas. Entonces me parece que una vuelta de mano sería que tú recibieras 30 segundos a César Campos«, agregó el conductor del programa.

Por último, Neme cerró con un mensaje a Canal 13: «Todos vivimos de esto, somos una gran industria. Así que le digo a la gente de Canal 13, ‘una mano lava a la otra y las dos lavan la cara’, así que, por favor, les pido que ayuden a César con una declaración cortita po‘».

El periodista César Campos estuvo de acuerdo, y por su parte, señaló: «cuando el tema afecta en su propia casa, no lo quieren tratar«.

