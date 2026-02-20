«Estás siendo muy poco hombre»: Nicolás Solabarrieta se lanzó sin filtro contra Vasco Moulian tras polémico mensaje

Las declaraciones cruzadas entre Nicolás Solabarrieta y Vasco Moulian no paran, y es que ya hace un tiempo el jurado de Fiebre de Baile lanzó duras declaraciones en su contra.

Cabe recordar que esto ocurrió cuando el chico reality lanzó su marca de maquillaje, y acusó que la habían vandalizado. En aquel momento Vasco Moulian afirmó que era marketing, y se dirigió a él con duras palabras.

Nicolás Solabarrieta se lanzó sin filtro contra Vasco Moulian tras polémico mensaje

Ahora, Nicolás Solabarrieta fue confirmado para entrar a Fiebre de Baile, a lo que Vasco reaccionó en sus historias de Instagram: «Estoy preocupado, si le pongo mala nota, me acusará a la mamá». Esto, en referencia a cuando su madre, Ivette Vergara, salió en su defensa tras las duras críticas de Vasco Moulian.

«Yo te conozco hace muchos años, te tenía mucho respeto… pero meterte con un cabro porque quiere surgir y emprender, y ningunearlo de esa manera, de verdad no lo logro entender. Fue a pito de nada», exclamó la madre de Solabarrieta en aquella ocasión.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que Nicolás Solabarrieta aprovechó el momento en su programa ¿Quién manda aquí?, y le mandó un mensaje a Vasco Moulian:

«Mis ensayos están siendo en Chilevisión, por favor te lo pido, ponte los pantalones de una vez por todas, ten los suficientes huevos, actúa como un hombre, porque estás siendo muy poco hombre, y cualquier problema personal que tengas conmigo, me lo dices a la cara».

«Mensajes por Instagram o en un podcast es de lo más poco hombre que existe. No tienes valores y no tienes las pelotas puestas», cerró el chico reality.

