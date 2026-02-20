Gala de Viña 2026: Reconocido rostro de TV se presentará con su nueva pareja tras polémica separación

A tan solo horas de presenciar una nueva edición de la Gala del Festival de Viña del Mar, diferentes artistas y rostros de la televisión chilena se están preparando para lucir con sus mejores looks. La alfombra roja se realizará este viernes 20 a las 21:30 horas.

Los animadores José Antonio Neme y Tonka Tomicic serán quienes darán paso a cada celebridad que desfilará ante las cámaras en el Sporting Club.

Rostros del espectáculo también aparecerán en el evento. Se presume que estará un conocido personaje de la TV, el cual presentará de manera oficial a su nuevo romance tras una mediática separación en 2025.

¿Quién es la nueva pareja?

Mediante la transmisión de Zona de Estrellas, Carla Ballero anunció que su hermano, Álvaro Ballero, asistirá por primera vez a la gala y que no irá solo, sino que acompañado de su nueva pareja, después del polémico quiebre que vivió con la bailarina Ludmila Kseofontova, con quien tiene cuatro hijos. En 2025 finalizaron su matrimonio de casi 17 años. A comienzos de 2026, se reveló que ambos iniciaron nuevas relaciones sentimentales.

La misteriosa mujer se trataría de María José Reyes, una joven alejada de la farándula y la pantalla chica. De hecho, para San Valentín, Ballero usó sus redes sociales para celebrar el día de los enamorados junto a su polola.

El ex chico reality compartió en su cuenta de Instagram un compilado de imágenes junto a su pareja, en las que incluso incluyó algunas caricaturas de ambos.

Días atrás, Adriana Barrientos reveló más detalles de la nueva pareja. “Trabaja como recepcionista de un gimnasio estupendísimo en la comuna de Vitacura. Es una niña super dulce, es madre. Ella está enamorada de Álvaro”.

Según revelaron en el estelar, Álvaro Ballero nunca aceptó querer ir a la Gala de Viña mientras estaba en pareja con Ludmila Ksenofontova. Es más, aseguraron que siempre se mantuvo esquivo a este tipo de eventos mientras estaba con su ex.

