A los 53 años: Fallece querido actor que interpretó al doctor Mark Sloan de la serie Grey’s Anatomy

Tras haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el reconocido actor estadounidense falleció este jueves por la tarde a los 53 años. Justo coincidió con el 20° aniversario de su primera aparición de su querido personaje en la famosa serie Grey’s Anatomy, interpretando al doctor Mark Sloan.

Se trata de Eric Dane, conocido también por su papel en la serie de HBO, Euphoria. Su muerte se da a solo 10 meses de que diera a conocer de forma pública la enfermedad neurodegenerativa.

«Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida», publicó la familia mediante un comunicado.

El mensaje tras su fallecimiento

«Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. A lo largo de su viaje con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de quienes enfrentan la misma lucha». se lee en el mensaje que subió la familia.

«Lo extrañaremos profundamente y recordaremos siempre con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil», agregaron.

Dane nació en San Francisco en 1972, su padre falleció cuando él tenía 7 años. Después de mudarse a Los Ángeles, vivió una adolescencia problemática. En una entrevista, dijo que hasta que se convirtió en padre, nunca se dio cuenta de lo «devastadora» que debió haber sido la pérdida de su progenitor cuando era niño.

Participó como actor invitado en series como Saved by the Bell, The Wonder Years, Roseanne and Married… with Children y se unió a Gideon’s Crossing como un personaje aparte. Después apareció en dos temporada de Charmed. En el 2000, hizo su primera película, The Basket.

Pero no fue en 2006 cuando todo cambió. Su aparición como el doctor Mark Sloan en la segunda temporada de la exitosa serie Grey’s Anatomy lo cambió todo. El personaje causó revuelo entre los seguidores de la serie y llegó para quedarse dentro de la ficción.

Su nombre destaca en otros proyectos como Euphoria, Burlesque, Valentine’s Day, Marley & Me y The Last Rip. En 2004 se casó con la actriz Rebecca Gayheart y tuvieron dos hijas, Billi y Georgia, nacidas en 2010 y 2011, respectivamente.

La ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, hace perder el control muscular y el padecimiento es progresivo, es decir sus síntomas empeoran con el tiempo.

