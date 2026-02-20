«Hay que ser muy saco hue… para creer»: Pablo Herrera le prestó ropa a Dino Gordillo tras denuncia y acusó intenciones políticas

La polémica de Dino Gordillo se ha tomado todos los medios durante la semana. Recordemos que el humorista habría besado deliberadamente a la modelo que le entregó su premio tras presentarse en el Festival de Villa Alegre. El mayor problema, es que se trataba de una niña de 13 años.

El comediante negó categóricamente las afirmaciones, su hija aseguró que fue un error. Sin embargo, testigos afirman que esto si ocurrió, al igual que concejales de la zona, la municipalidad, y los padres de la menor.

Pablo Herrera le prestó ropa a Dino Gordillo tras denuncia y acusó intenciones políticas

Sin embargo, uno que no cree que esto haya ocurrido fue Pablo Herrera, a quien contactaron desde Noche de Suerte, de TV+. El cantante, aseguró al respecto: «Yo creo que hoy en día están haciendo un festín con los artistas, y a cualquier persona. Cómo puedes pensar tú que él iba a querer darle un beso a una chica estando delante de miles de personas, estando con su hija al lado, con su familia».

«Hay que ser muy saco de hue… para pensar algo así. Eso claramente tiene una intención de hacer daño. Probablemente hay una intención política en eso también«, agregó el cantante.

En ese momento en el estudio quedaron colgados con la inédita teoría de Pablo Herrera, por lo que le pidieron explicarse: «Claramente el país sigue dividido y más ahora que salió Kast y un gobierno de derecha, la gente de izquierda se está tirando a excluir todo artista que huela a derecha«, señaló.

«Dino Gordillo claramente ha dado una posición cercana a la derecha y lo están haciendo mierda por eso», explicó el cantante.

En esa misma línea, Pablo Herrera argumentó: «Yo creo que es un despropósito cuando cancelan un concierto en mi caso, o a él una presentación, estando ya contratado por una suposición. O sea, dónde está el respeto y el cariño por los artistas. Dino Gordillo lleva 40 años haciendo reír a la gente. Paren el hue…»

«Claramente hay una intención política lo que le está pasando al Dino, no encuentro otra explicación, porque es un artista muy querido la gente. Yo he compartido innumerables veces con él y es un tipo muy simpático, muy caballero y es un hombre de familia, entonces no hue… te creo Américo, que se mandó la media cagá… ahí hay razón. Y a él no le han cancelado ningún concierto», cerró el cantante.

