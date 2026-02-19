Padre de la presunta víctima de Dino Gordillo rompió el silencio y afirmó tener pruebas: También precisó su edad

La polémica de Dino Gordillo en el Festival de La Naranja de Villa Alegre sigue encontrando más antecedentes. Cabe recordar que presuntamente, el humorista habría besado deliberadamente a una de las modelos que entregaba el premio del festival.

Este hecho ya era controversial, sin embargo, pasó al tema judicial, tras revelarse que se trataba de una menor de edad. Es por esto, que tras petición de concejales de la comuna, la municipalidad de Villa Alegre interpuso una denuncia por abuso sexual contra el humorista.

Padre de la niña rompió el silencio y confirmó tener pruebas

Ahora, desde el programa de farándula de Canal 13, Hay Que Decirlo, se comunicaron con el padre de la niña, quien reveló un par de detalles clave. Primero, precisó en la edad de su hija: «La menor tiene 13 años y cumplirá 14 recién en agosto de 2026«.

Esto, según el abogado del programa, Claudio Valdivia, es importante porque existe una diferencia penal, entre tener 13 y 14 años: «cambian las figuras penales y la gravedad. Los tiempos cambiaron y lo que era socialmente aceptable hace 10 años, hoy ya no lo es«, señaló.

Además, en conversación con el panel, el padre de la niña calificó el hecho como que a su hija le «robaron un beso«. Y también, reveló que él y la madre estaban presentes en el lugar.

Por otro lado, la revelación clave fue que, no solo estuvieron presentes en el festival, sino que también grabaron el momento en que ocurrió la polémica.

