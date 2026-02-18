«Un saludo, sin connotación ni intención alguna»: Dino Gordillo se defendió tras denuncia por supuesto beso a menor de edad

Dino Gordillo en su paso por el Festival de la Naranja de Villa Alegre es sin duda la polémica de la semana. Recordemos que, producto de la iniciativa de los concejales, el municipio de la comuna denunció al humorista, acusando una «vulneración de derechos a una menor de edad«.

Esto, luego de que, según numerosos testigos, el humorista besó en la boca a una niña, que le entregó el premio del festival. Esto, luego de que ella le diera un beso en la mejilla, mientras él, deliberadamente, habría girado la cabeza para dárselo en la boca.

Dino Gordillo rompió el silencio y se defendió tras denuncia por beso a menor de edad

Dino Gordillo utilizó sus redes sociales, para compartir un comunicado respecto a este incidente. El comediante rompió el silencio, mediante su Instagram, y de entrada, rechazó categóricamente las acusaciones que se le hicieron.

Por otro lado, el comediante explicó: «La interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna«.

Dino Gordillo calificó de irresponsable que «se instalen públicamente imputaciones de esta naturaleza sin contar con la totalidad de los antecedentes objetivos disponibles».

«Más aún cuando existen registros audiovisuales y numerosos testigos que permiten contextualizar adecuadamente el momento», agregó.

Por otro lado, aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar los hechos.

Por último, recalcó que en 30 años de carrera, nunca había enfrentado una acusación de esta índole, y cerró declarando: «Mi historia profesional, personal y familiar da cuenta de una malintencionada interpretación de los hechos, no acorde a mi conducta intachable como padre y artista».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google