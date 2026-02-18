«No tiene ninguna connotación sexual…»: Julio César Rodríguez se refirió a Dino Gordillo y el beso a menor de edad en festival

La polémica de Dino Gordillo en el Festival de la Naranja de Villa Alegre recibe cada vez más antecedentes. Recordemos que un concejal de la comuna reveló la posible denuncia al humorista, tras una conducta indebida en el escenario, con una menor de edad.

Según testigos, la niña le entregó el premio del festival al comediante tras su rutina, momento en el que, ella va a darle un beso en la mejilla, y Dino Gordillo gira la cabeza rápidamente para darle el beso en la boca.

Julio César Rodríguez se refirió a Dino Gordillo y el beso a menor de edad en festival

Ayer, desde Hay Que Decirlo, tomaron contacto con Julio César Rodríguez, quien fue el animador de aquel evento donde ocurrió la polémica. Esto, para saber si el vio lo que se estaba acusando, y cuál era su opinión.

De entrada, el comunicador señaló: «No me di cuenta. No lo sentí (pifias). Porque estaba mirando en línea recta, entonces estaban todos en hileras, y yo estaba hablando para allá y esto se supone que sucedió ahí. Pero nunca escuché ninguna pifia«.

«Hay que ver qué dice Dino… Nosotros no teníamos idea primero que era una niña menor de edad. Ahora sale de esta cuestión de un beso. Yo no lo vi. Y después no fue tema. Después se fue él. Yo presenté a Santaferia y me vine a Santiago», explicó el JC.

Respecto a la posible denuncia por abuso sexual, Julio César Rodríguez respondió de manera tajante: «Lo único que sé es que no tiene ninguna connotación sexual. Puede ser una cuestión de mal gusto, una equivocación. Es que no lo sé, no lo vi«.

«Pero no tiene ninguna connotación de tipo raro que le puedas dar. Si esto fue arriba del escenario con 30 mil, 20 mil personas. Más encina tocaba Santaferia después, y a él le había ido muy bien, las había hecho todas, estaba muy chistoso, estaba recibiendo todos los premios y venía Santaferia y la gente se agolpó adelante», agregó el animador.

Para cerrar, Julio César Rodríguez insistió en su punto, asegurando eso sí, que no vio el momento: «¿Cómo va a tener una connotación de otro tipo si hay 30 mil personas, estaba lleno el estadio, estaban todas las autoridades ahí?… No lo vi, no puedo hablar. Pero lo que sí sé es que no hay una cuestión escondida. De eso estoy seguro», explicó.

