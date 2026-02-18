“Fui violenta”: Reconocida actriz chilena hace su mea culpa tras polémica relación con su ex pareja

Después de tres años de que la pareja de actores haya terminado su relación, la actriz habló sobre su ex pareja en el podcast “Más Que Titulares”. Allí, hizo un mea culpa al “estallar con violencia” hacia su antigua pareja. “Fui violenta, arrasé, fui súper dura”, declaró.

Permanecieron juntos 20 años en matrimonio y tuvieron tres hijos en común, pero a fines del 2022 la pareja se separó. Se trata de Luz Valdivieso, quien interpreta actualmente a Josefa Domínguez en la teleserie ‘Reunión de Superados’ de Mega y Marcial Tagle, mejor conocido por su personaje Pablo en ‘Casados con hijos’.

Durante el anuncio de la separación, al poco tiempo se supo que la actriz estuvo pololeando con su compañero de la teleserie ‘Pobre Novio’, Claudio Castellón. En esa misma línea, se especulaba que con la ex pareja habían fuertes discusiones.

La confesión de la actriz

Recientemente fue invitada al podcast de Javiera Quiroga ‘Más Que Titulares’, donde reflexionó acerca del proceso de sanación. Es ahí, que mencionó cómo se sentía durante la relación que duró dos décadas.

«Han sido años de harto análisis, porque fue todo muy raro, uno guarda como una olla a presión y de repente estalla», reveló.

A su vez, comentó cómo fue su reacción ante las discusiones, donde remarca su mea culpa. «Y en ese estallido fui violenta, arrasé, fui súper dura con el padre de mis hijos», confesó.

«Yo no tengo ninguna duda de que él es el mejor papá que mis niños podrían tener, y él tampoco nunca me ha criticado como mamá», añadió.

Sobre su antigua relación, agregó que tuvo «muchas justificaciones para haber estallado como estallé». «¿Pero te ha pasado cuando hay algo que no te deja tranquila? la culpa, la sensación de que no está correcto lo que estás haciendo».

«Disculparse es sacarse esa mochila, más allá de lo que le pase al otro con tu disculpa. Es para lograr sentir ese alivio, liberarte de esa carga«, finalizó.

También conversaron sobre el fallecimiento de su mamá y el duelo, la culpa en la lactancia y la menopausia temprana a los 42.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google