Querida pareja del mundo del espectáculo confirma su separación a dos años de casarse: «Hemos decidido tomar caminos separados»

Durante la jornada de ayer, la periodista de farándula generó gran impacto tras revelar que una popular pareja del mundo del espectáculo se había separado. Hablamos de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela,

«Ellos se separaron hace un par de semanas, pero están súper en buena onda. Acá no hubo una separación traumática, no hubo terceras personas», indicó la comunicadora en su podcast Bombastic.

Y luego de la revelación de la periodista, Kika Silva y Gonzalo Valenzuela rompieron el silencio y confirmaron el quiebre.

Kika Silva y Gonzalo Valenzuela confirman quiebre

Luego de los rumores y especulaciones, ambas figuras de televisión compartieron una historia en sus cuentas de Instagram, donde confirmaron el fin de su relación.

«Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras», partieron señalando Kika Silva y Gonzalo Valenzuela.

Asimismo, la ahora expareja agregó: «Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja. Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto».

«Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros», agregaron Kika Silva y Gonzalo Valenzuela.

En tanto, para finalizar, agradecieron el cariño recibido y pidieron respeto. «Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias», sentenciaron.

Más detalles sobre el quiebre

De acuerdo a lo informado por Glamorama, las figuras televisivas estarían viviendo en distintos domicilios distantes.

El medio ya nombrado también indicó que el quiebre habría sido en buenos términos. Y además, agregaron que una de las principales razones es que tienen diferentes metas en la vida y que Gonzalo Valenzuela no quiere tener más hijos.

