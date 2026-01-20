Cecilia Gutiérrez asegura que popular pareja del espectáculo chileno se separó: «Hace unos días dejó de usar su argolla»

Recientemente, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo nacional. Resulta que informó que una popular pareja del mundo de la televisión se habría separado.

Hablamos de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela, quienes después de dos años juntos habrían tomado la decisión de finalizar su matrimonio.

Vale señalar que la comunicadora hizo esta revelación en el podcast Bombastic, donde entregó detalles al respecto. En este sentido, señaló que el quiebre no habría sido polémico y que se habría dado en buenos términos.

Cecilia Gutiérrez revela supuesta separación entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

En su podcast, la reportera reveló detalles del supuesto quiebre. En este sentido, indicó que desde antes de Año Nuevo que la pareja se encontraba distanciada.

«Según pude reportar en estos días, Kika Silva y Gonzalo Valenzuela están distanciados desde antes del Año Nuevo, de hecho, lo pasaron separados», indicó.

Además, reveló un antecedente que podría ser importante. «Ella hace unos días dejó de usar su argolla, en algunas fotos de su Instagram ya se evidencia que está sin argolla», señaló.

En este sentido, Cecilia Gutiérrez aseguró que la ruptura no fue conflictiva. «Ellos se separaron hace un par de semanas, pero están súper en buena onda. Acá no hubo una separación traumática, no hubo terceras personas», indicó.

De acuerdo a la periodista de farándula, el quiebre sería producto a diferencias que tendrían. «Sólo tiene paradas diferentes frente a la vida, proyectos diferentes y eso los fue separando». Asimismo, expresó: «Habría sido ella la que tomó la decisión de separarse definitivamente».

Vale señalar que la relación de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela se remonta a inicios del 2024. En tanto, en abril del 2024 se casaron en el civil y desarrollaron una ceremonia en Maitencillo.

