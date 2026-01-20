Evento benéfico en Puente Alto reunirá a Pablo Chill-E, Julianno Sosa y más artistas: lugar, venta de entradas y line up completo

Recientemente, la Coordinadora Social Shishigang anunció en redes sociales un evento que busca reunir fondos para la gente que ha sido afectada por los incendios forestales en la región del Biobío.

La actividad benéfica contará con la participación de destacados artistas urbanos como Pablo Chill-E, Julianno Sosa y más.

El evento se desarrollará el miércoles 21 de enero en Calafeta Discoteca, ubicada en Puente Alto. Recinto que abrirá sus puertas a personas de todas las edades.

Vale señalar que el show iniciará a las 18:00 horas y se extenderá hasta las 22:00 horas.

Esta actividad, que tiene el lema «solo el pueblo ayuda al pueblo» tiene el objetivo de reunir fondos para ir en ayuda de familias afectadas por los incendios forestales.

Artistas que estarán presentes y cómo comprar entradas para el evento de la Coordinadora Social Shishigang

Los artistas que han sido confirmados para el evento son Pablo Chill-E. Lucky Brown, Ithan NY, Julianno Sosa, Santi Valencia, Klim, Nickla 12, Audigier, Pablito Pesadilla, Benjita Alkapone, Dj Jonax, Dj Faedior, Dj Plox y Dj Nemj.

Las entradas se podrán adquirir en puerta el mismo día del evento y también a través del sistema MyTickets.

Vale señalar que desde la Coordinadora Social Shishigang aclararon que es una actividad familiar y que la idea es asegurar un espacio seguro.

De este modo, no está permitido el consumo de alcohol ni drogas. Además, habrá una revisión en el ingreso por temas de seguridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coordinadora Social Shishigang (@coordinadorasocialshishigangof)

