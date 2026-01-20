Popular influencer chileno hace inesperado anuncio: «Quiero cambiar mi género; quiero ser trans»

Recientemente, un popular influencer impactó en redes sociales luego de confesar un gran cambio que quiere realizar próximamente en su vida.

Se trata de Wason King, quien recientemente le dio una entrevista al canal de YouTube, Iván Martínez. En este sentido, el personaje de redes sociales reveló que busca operarse.

Popular influencer revela que busca operarse

El Wason King, quien se hizo conocido en redes sociales junto a «Carlitos Run» ha participado de manera constante en el espacio «Influencers callejeros» de Iván Martínez.

En este sentido, en una reciente entrevista dio a conocer que busca someterse a un drástico cambio.

«Qué quiero hacer yo ahora? Siempre redes sociales y ojalá en la tele. Ahora se viene una transformación: yo me quiero operar, antes de los 33 ya tendría que tener modificaciones», indicó Wason King.

En este contexto, le consultaron: «¿Operar qué?, ¿qué te quieres hacer?». A lo que el influencer contestó: «Quiero cambiar mi género; quiero ser trans, transgénero. Pero no voy a cambiar mi personalidad. Quiero ser ‘normal’, como soy yo; no me voy a poner más ‘Aaay’ como mujer, sino tal como soy, pero me voy a ver más femenino, yo creo».

«Siempre he sido así, siempre he querido cambiar. Siempre he querido tatuarme al cien por ciento, reinventándome. Lo más probable es que ahora se venga esto y propuestas nuevas este 2026″, añadió Wason King.

Como era de esperar, las palabras del influencer han dado mucho que hablar. La entrevista en YouTube tiene más de 12 mil «me gusta» y suma cientos de comentarios.

«Este sin Carlitos Run es nadie. Run tiene magia»; «se creerá lo que dice?»; «este loco de verdad le faltan palos pal puente»; «Hasta hace ver cuerdo al papymicky y al rene»; fueron algunos de los comentarios que recibió el video en YouTube.

