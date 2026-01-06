Fernando Solabarrieta impacta en redes con drástico cambio físico: «Me fui a la mier…»

Recientemente, Fernando Solabarrieta ha dado mucho que hablar tras compartir inesperada publicación en sus redes sociales.

Resulta que el popular periodista y exparticipante del reality de Mega «El Internado» compartió una historia en su cuenta de Instagram para mostrar el cambio físico que ha tenido en pocos días.

Fernando Solabarrieta sorprende en redes tras mostrar su cambio físico

En concreto, Fernando Solabarrieta publicó una foto en la que aparece mostrándose de perfil.

En este contexto, el comentarista deportivo reveló que subió varios kilos en pocos días. «10 kilos en 10 días», escribió.

Además, Fernando Solabarrieta se rio del mismo con un cómico comentario. «Jajaja, me fui a la mier…», señaló el comunicador.

Vale señalar que previo a esto, el comunicador compartió un registro junto a su madre comiendo pasta.

«Estamos con mi mamá, vamos quedando los dos. La mesa vacía, ya se fueron todos, incluida mi mujer e hijos, para comer esta exquisitez. Guatita llena, corazón contento», mencionó.

Por otro lado, es importante señalar que antes de su participación en el reality «El Internado», el periodista había dado a conocer que había retomado el deporte con el fin de cuidar su salud mental y física.

De hecho, Fernando Solabarrieta estuvo yendo al gimnasio junto a su hijo Nicolás, quien lo acompañó en el proceso de volver a adquirir hábitos saludables.

Sin embargo, a parecer su participación en reality de Mega le puso pausa a este proceso, lo que pudo haber sido un factor para su cambio físico.

