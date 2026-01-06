Nuevo romance en el mundo del espectáculo: Participante de Fiebre de Baile confirma relación con popular periodista

Hace un tiempo se venía rumoreando con respecto a un nuevo romance de una popular participante del programa de baile de CHV Fiebre de Baile con un periodista nacional.

Hace tiempo había incertidumbre en redes sociales. Sin embargo, recientemente ella misma confirmó la relación y terminó con el misterio.

Se trata de ni más ni menos que de Carlyn Romero, quien dio a conocer que no está sola. Además, mencionó que vive un gran momento, según informó FMDOS.

Vale señalar que hace unos días, en el programa de CHV dieron a conocer que su pareja se llamaba Matías. Sin embargo, recientemente, fue la misma Carlyn Romero, quien se refirió al tema.

«Quiero hablar de esto un poco luego, porque siento que están pasando cosas mucho más importantes que mi vida amorosa… Pero sí, estoy muy feliz con mi corazoncito; me siento muy amada y muy consentida», mencionó la participante de Fiebre de Baile.

¿Quién es la nueva pareja de Carlyn Romero?

El periodista que conquistó el corazón de la venezolana es Matías Olguín, un conocido periodista, quien es muy activo en redes sociales.

Vale señalar que cuenta con un magíster en Neurociencias. Además, es atleta y forma parte del team Nike como corredor.

Matías Olguín cuenta con experiencia en diversos medios de comunicación. De hecho, hace poco tiempo formaba parte de Canal 13.

El periodista cuenta con gran popularidad en redes sociales, donde suma más de 53 mil seguidores en Instagram.

Carlyn Romero, le ha mostrado su cariño a través de las plataformas digitales, donde le ha dejado románticas palabras.

