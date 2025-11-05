«Es un hermoso»: Carlyn Romero es vinculada con popular exfutbolista

Desde su estreno, Fiebre de Baile de CHV ha dado mucho que hablar por polémicas y las coreografías de los participantes. Además, a esto se le suma el amor, que no se ha quedado atrás.

En este contexto, Carlyn Romero ha sido vinculada con uno de sus compañeros.

Resulta que en el capítulo del estelar de CHV que se emitió en la noche de este lunes, la venezolana le dedicó unas tiernas palabras a Esteban Paredes, lo que ha generado diversas especulaciones por los televidentes y en redes sociales.

Las palabras de Carlyn Romero a Esteban Paredes

Carlyn Romero generó gran sorpresa tras hacer una sincera declaración sobre el exjugador de Colo Colo.

En conversación con Diana Bolocco, la exparticipante de Gran Hermano Chile, reveló que le ha agarrado gran cariño al exfutbolista.

«Hay una persona con la que agarré full cariñito hace rato», indicó Carlyn Romero, dando a entender que se trataría de Esteban Paredes.

Posteriormente, en el backstage del estelar de CHV, la joven le señaló a Juan Pablo Queraltó que «el ‘Capi’ es un hermoso. Ha estado apoyándome todo el rato»

Las palabras del exfutbolista

Posteriormente, el mismo Esteban Paredes habló del tema y se refirió al vínculo que ha formado con Carlyn Romero.

De este modo, el exfutbolista aclaró que «trabajamos juntos hace mucho tiempo y no es más que eso, nada más».

En este contexto, Carlyn Romero señaló que su vínculo con Esteban Paredes es solamente de una amistad.

«Le doy ánimo, la contengo y le doy fuerza para que pueda hacer muy bien el baile», indicó el histórico jugador de Colo Colo.

