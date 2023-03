Pailita se fue de chuleta y perdió un gol en partido de despedida de Esteban Paredes

Esteban Paredes se retiró del fútbol profesional la tarde de este sábado, con un evento en el Estadio Monumental donde los hinchas de Colo Colo llegaron a despedirlo y disfrutar de dos partidos, además de los espectáculos de varios artistas.

Y entre ellos se encontraba ni más ni menos que Pailita, quien no solo cantó sus grandes éxitos, sino que también jugó en el primero de los partidos, en el equipo de ‘Team Paredes’ junto al ídolo albo y sus hijos, quienes se enfrentaron al ‘Amigos de Paredes’, compuesto por varios ex colocolinos.

Es en este contexto que mientras demostraba su talento para el balón pie, se enfrentó a Arturo Sanhueza, quien no lo dejó pasar e incluso lo bajó con una chuleta de aquellas. Pero por suerte no pasó nada grave y el artista se paró rápidamente, mientras que el ex futbolista recibió la única tarjeta amarilla.

Pero este no fue el único momento protagonizado por Pailita, ya cuando los equipos estaban empatados a dos, tuvo la oportunidad de marcar un tanto, ya que Esteban Paredes le hizo un pase y aunque estaba solo frente al arco, se lo perdió de manera espectacular.

Por lo mismo que minutos después, un periodista le preguntó por este manso error que se mandó. «Me perdí el gol, me dio un bote, la pasé entero bien hoy día (…) una presión tremenda, la verdad estaba entero nervioso en la cancha», junto con asegurar que estaba más que honrado de jugar con sus ídolos.

Pailita y su mensaje tras la despedida de Paredes

Es tras esto que Pailita recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje sobre lo que fue su participación en la despedida de Esteban Paredes, aprovechando de tomarse para la risa el gol que se perdió.

«Sueños de niñez.. ⚽️🤍🖤 Gracias por todo Capi7an @e.paredes7 los garreros jamás te olvidarán. 🤟🏽 PD: me perdí el gol ultra solooo xuxetumare jajajajaja 🥲 sendo diaaaaa compañero», escribió el intérprete de ‘Na Na Na’ para acompañar una serie de registros de lo que fue la jornada.