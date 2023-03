Ignacia Michelson revela que Marcianeke le pidió pololeo: «Desde ahí no nos hemos separado»

En el último tiempo, Marcianeke e Ignacia Michelson se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, con sus fanáticos atentos a todo lo que comparten en redes sociales.

Por lo mismo que muchos se preocuparon cuando se viralizó un registro en el que se aseguraba que el chiquillo le había puesto el gorro con una escort. Pero al poco tiempo la ex chica reality salió a aclarar que «en ese tiempo no estábamos de novios, entonces él puede hacer lo que quiera cuando no estábamos de novios».

Y luego de que se aclarara todo el tema, es que Ignacia Michelson conversó con Las Últimas Noticias, donde reveló que ahora están pololeando oficialmente y que incluso ya viven juntos.

Ignacia Michelson y su relación con Marcianeke

«Mati me dijo ‘oye Nacha, estoy aburrido que andemos leseando así, ¿no quieres pololear conmigo?’ Le dije que sí, obvio. Desde ahí no nos hemos separado. Él vive en mi departamento y tiene la ropa acá», comenzó relatando la también DJ.

Siguiendo por esta línea, Ignacia Michelson agregó que «nos llevamos muy bien. Ni siquiera hemos tenido una mínima pelea. Los dos somos relajados, entonces todo ha salido bien».

Por otro lado, se refirió a los comentarios de que le ha «hecho bien» a Marcianeke. «Yo soy mayor que él, sé un poco más de la vida, le voy diciendo mi perspectiva y cómo llevar las cosas. Creo que le ha servido. Siento que él ha tomado mis consejos y conectado súper bien. No puedo decir más porque él también me hace súper bien y sumamente feliz. Es algo para los dos lados».

Mientras que para cerrar, Ignacia Michelson confesó que sus papás todavía no conocían personalmente al artista, pero ahora que ya son oficiales «lo voy a llevar cuando ellos me inviten a cenar».