«Esto no se hace»: Kel Calderón defiende con todo a Marcianeke tras burlas por entrevista

Durante los últimos días, Marcianeke ha estado en el centro de la noticia, esto luego de que se viralizara el extracto de una entrevista con 24 Horas en la cual le preguntan sobre una posible colaboración con The Beatles.

Resulta que en medio de la conversación, el chiquillo habló sobre algunos de los artistas con los que le gustaría colaborar en el futuro, entre los que se encuentran figuras como Ñengo Flow y Bad Bunny.

Tras esto, es que uno de los periodistas le preguntó si acaso le gustaban algunos clásicos, mencionándole como ejemplo a The Beatles. Frente a lo cual, Marcianeke respondió «Yo feliz si llego a compartir un día con ellos», desatando la risa de los periodistas.

Como era de esperar este momento dejó la grande en redes sociales, con muchos burlándose del intérprete de ‘¿Qué Pasa?’ por no conocer al histórico grupo. Mientras que otros no dudaron en defenderlo, ya que aún quedan dos miembros vivos de la banda.

Es en este contexto que Kel Calderón no dudó en recurrir a su cuenta de Instagram para salir a defender a Marcianeke y lanzarse con todo en contra de los periodistas por la actitud que demostraron durante la entrevista.

La defensa con todo de Kel Calderón

A través de sus historias, la influencer publicó una captura de pantalla del momento, junto a lo que escribió: «Esto no se hace. No saben la rabia que me dio ver este video, sobre todo las risas de burla al final».

«Sorry, pero este cabro está súper lejos de necesitar la promo de este programa» continuó en su mensaje en defensa para Marcianeke.

Para cerrar su mensaje, Kel Calderón agregó: «En lugar de agradecer que les dedicó tiempo y buena onda, se burlan. Lo único que te debe dar vergüenza al ver este video es cómo se ríen de su invitado».