¿Le fue infiel a Ignacia Michelson?: revelan supuesto encuentro de Marcianeke con una escort

Marcianeke volvió a dar que hablar al igual que durante los últimos días, después de una funa de una escort con quien supuestamente tuvo un encuentro hace unos días.

Recordemos que el artista urbano se ha llenado de buenas reacciones junto a Ignacia Michelson, gracias a las diversas fotitos en las que han aparecido juntos ambos chiquillos.

Es por la anterior que después de la información revelada por la cuenta de chismes, Copuchas TV, se ha hablado de una presunta infidelidad de la voz de «Dímelo Má». Pese a que en más de una ocasión, tanto Marcianeke como la modelo chilena, han aclarado que no tienen una relación formal.

La funa de una escort a Marcianeke

«La chica dijo que estuvo con Marcianeke hace 3 días, como prueba subió ese extracto del video», señalaron en el perfil de cahuínes en Instagram, junto con agregar: «Scort funa a Marcianeke, cabe destacar que el ‘pseudo cantante’ estaría con (Ignacia) Michelson», agregaron en el breve video grabado en formato selfie y donde el cantante chileno saluda a la cámara.

Al registro mencionado anteriormente, también mostraron la foto de la chiquilla con quien supuestamente se juntó Marcianeke. «Con esta chica habría estado (Matías) Marcianeke hace unos días atrás», continuaron diciendo.

El enigmático y reciente mensaje del cantante

Marcianeke ha tratado de alejarse de las polémicas de farandulandia. Es por esa razón que el artista urbano hace unos días utilizó su cuenta de Instagram para desligarse de los cahuines con un enigmático mensaje.

«A mí no me hagan pelear por faldas», comenzó diciendo la voz de «Dímelo Má» en la red social donde suma más de un millón de seguidores.

Asimismo, el cantante chileno agregó: «soy lo bastante maduro para asumir que nada es de nadie y lamentablemente no espero nada de nadie, por eso no me sorprende», complementó.

Para finalizar su descargo, Marcianeke señaló: «no es nada personal pake no piensen mal solo estoy aclarando ustedes saben lo tranquilo que soy. Que tengan buena noche», remató en la plataforma.