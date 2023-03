El duro recuerdo de Mónica Carrasco con un director de TV: «Yo no te contrato porque eres muy fea»

Este sábado 25 de marzo se emitirá un nuevo episodio de «Te paso a buscar», el programa de Canal 13 conducido por Pancho Saavedra que tendrá como invitada a una experimentada actriz nacional: Mónica Carrasco.

La intérprete nacional hará un recorrido por su vida personal y personal en el clásico Ford Falcon Rojo. Todo en compañía del querido animador que la pasará a buscar en su casa en la comuna de La Florida, donde comenzará el recorrido por las calles de Santiago.

Mónica Carrasco se sincerá en Te paso a buscar

La ex protagonista de la serie «Los Venegas» hablará de su infancia, sus inicios en la política y en el teatro y la relación con sus hermanas. Además, también se refirió a la reflexión que hizo desde muy pequeña, debido a la fría relación entre sus padres.

«Entendí que tenía que salvarme, hacer mi vida sola, sin depender de nadie, sola», señalará Mónica Carrasco al conductor del programa de Canal 13.

En tanto, Mónica Carrasco recordará algo muy especial de su progenitora, quien además de dueña de casa era costurera: «Mi mamá murió cuatro meses después que la Yoyita Martínez, eran de la misma época. Se muere mi madre televisiva y después se muere mi mamá… se mueren el mismo año y habían nacido el mismo año también», indicará sobre la mujer quien interpretaba a la «señora Hildita», su madre en Los Venegas.

Más adelante, Pancho Saavedra le preguntará a su invitada si le gusta ver sus trabajos en pantalla, a lo que la actriz de más de 40 años de trayectoria responderá: «no, tengo un tremendo complejo de fealdad, así que no me veo».

Dentro de ese contexto es que revelará que tiene problemas de autoestima porque una vez la hicieron sentir muy mal y es así como desclasificará: «una vez un director de televisión me dijo ‘yo no te contrato porque eres muy fea'», añadiendo que esa persona ya no está viva y no era chileno.