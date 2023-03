El preocupante momento de Pancho Saavedra en Socios por el Mundo: «Pensé que iba a perder todo mi pelo»

Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta seguirán recorriendo la India en un nuevo episodio de Socios por el Mundo. Será en la capital de aquel país (Nueva Dehli), donde el animador será sorprendido con una peculiar experiencia, que lo hará apuntar al actor y locutor de Radio Concierto.

Mientras los amigos pasean por uno de los barrios típicos de Delhi verán que en una de sus calles hay muchas peluquerías. Es ahí cuando Pancho Saavedra manifestará que hace días se quiere cortar el pelo, por lo que entrarán a uno de estos locales, destacando lo mucho que los indios se preocupan de sus cabelleras.

Es en este lugar donde ocurrirá uno de los momentos más divertidos y, a la vez, preocupantes del capítulo. Saavedra, con la ayuda del inglés de Zabaleta, le pedirá al hombre un corte leve en su cabellera. Todo irá bien hasta que el peluquero, luego de cortarle el pelo, le colocará un spray y con un encendedor encenderá la cabeza de Pancho, lo que desencadenará la angustia y los gritos del comunicador.

La reacción de Pancho Saavedra tras la inesperada forma de cortar el pelo en India

El conductor de «Te paso a buscar» comentó sobre este hecho que vivió cuando necesitaba cortarse el pelo.

«Llevábamos viajando harto, estaba canoso y chascón. Entonces entramos a una peluquería, el señor me cortó mucho el pelo por los lados y me dejó un jopo arriba, quedé igual que el Presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y para finalizar, ellos tienen una técnica para que quede parejito: te prenden fuego… pero yo no lo sabía», detalló el animador.

“No entendía por qué sacó un encendedor, me puso algo en la cabeza y me prendió fuego, parecía como una explosión. Casi me morí cuando vi una fogata arriba de mi cabeza y salió mucho olor a pelo chamuscado», continuó señalando Pancho Saavedra.

El rostro de Canal 13 y locutor de Radio Pudahuel también agregó: «Y Jorge muerto de la risa atrás mío. Mira… yo creo que Jorge planeó todo esto como broma. Creo que lo tenía súper planificado para hacerme pasar un gran susto. Él siempre lo supo, pero yo pensé que iba a perder todo mi pelo», remató.