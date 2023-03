«No puedo cambiar el pasado»: Faloon Larraguibel tras aparecer en público con Jean Paul Pineda

Este martes 21 de marzo se llevó a cabo el primer show de Romeo Santos en Chile. Este show contó con la presencia de varios famosillos en el Movistar Arena. Entre ellos, estuvo Faloon Larraguibel compartiendo con su ex pareja, el futbolista Jean Paul Pineda.

Y pese a que la ex Yingo disfrutó el show, a los cibernautas no les cayó muy bien la compañía de la chiquilla. En ese sentido, Faloon Larraguibel se lanzó en la red social contestando a la mala onda.

La réplica de Faloon Larraguibel a los malos comentarios

«Un poco de lo que fué el primer concierto deRomeo Santos 👑, tremendo❣️», comenzó señalando el rostro de Zona Latina, mediante la publicación en la que tuvo que cerrar la caja de comentarios y donde respondió a los cuestionamientos.

«Tuve que editar el video para algunas que les molesta. Yo tendré que ver al padre de mis hijos toda la vida y quiero que ESA relación sea lo mejor posible», aclaró Faloon Larraguibel.

En esa misma línea, la chiquilla también agregó: «las que no tienen hijos probablemente no lo entenderán pero las que si no creo que quieran una guerra constante con el padre de sus hijos. No puedo cambiar el pasado, pero si mi presente y mi futuro», cerró la ex Yingo, agradeciendo también el cariño y la buena onda de otros cibernautas.

Faloon Larraguibel tuvo limitar los comentarios en la mencionada publicación por los feos mensajes que le llegaron. Los controversiales comentarios vinieron de quienes la criticaron por aparecer con el jugador de fútbol, después de hacer pública las graves acusaciones en su contra.

«Soy una mujer adulta y madre, puedo separar las cosas y por mis hijos tener buena onda, no quiero estar en guerra toda la vida», escribió la chiquilla en aquel mensaje.