«Quédense con la imagen de Rojo»: las osadas publicaciones de Nelson Mauri que dejaron la patá en redes

Las tendencias de Twitter durante la tarde de este viernes 24 de marzo fueron remecidas por ni más ni menos que por Nelson Mauri. El ex Rojo dejó la patá en redes por una osada razón, generando diversas reacciones en la red social.

El nombre del bailarín alcanzó el primer lugar de las menciones en la plataforma, gracias a las publicaciones de alto impacto en su perfil de Twitter.

Recordemos que el ex Rojocuenta con un perfil de OnlyFans con más de 93 publicaciones que no dejan nada a la imaginación. Estas fotitos y videos, que se pueden ver pagando una suscripción mensual de $10 dólares, suman más de 5 mil me gusta.

«Vamos a disfrutar con mis reales SEGUIDORES 😈🍑🍆 let’s go play!», es el mensaje principal que se puede ver en el sitio web, donde el famosillo comparte contenido subido tono que promociona de forma osada en su Twitter.

Las múltiples reacciones a las publicaciones de Nelson Mauri en Twitter

Resulta que, después de mucho tiempo subiendo material de alto impacto en la mencionada red social, fue durante esta tarde que el bailarín se hizo tendencia.

Muchos quedaron peinados para atrás con las fotos y videos que el chiquillo sube a la plataforma, subiendo distintos memes y reacciones en Twitter.

«Llegué (no sé cómo) al perfil de twitter de #nelsonmauri y no vayan para allá. Quédense con la imagen de rojo. Repito no vayan allá»; «Entré al twitter de Nelson Mauri, de sapa, copuchenta, cahuinera, muy sapa… me autofuno!»; «Los heteros enterándose del twitter de Nelson Mauri 5 años despues🙄»; «Anoche un tuitero escribió que no fueran a ver la cuenta del Nelson mauri, pero como una es porfía, fui a ver y….. Impakkkkktada!!!!!», son solo algunos de los ejemplos que transformaron en tendencia a Nelson Mauri en Twitter.

A continuación te dejamos algunas reacciones en la red social:

Cuando intentas saber la copucha de Nelson Mauri en su perfil… 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/unPF6PhjCa — Tejevientos (@Tejevientos) March 24, 2023

Entré al twitter de Nelson Mauri, de sapa, copuchenta, cahuinera, muy sapa… me autofuno! pic.twitter.com/1tgYmEqBF2 — Verónica, desahuciada de la sociedad… (@asocialarayao) March 24, 2023

Los heteros enterándose del twitter de Nelson Mauri 5 años despues🙄 pic.twitter.com/LfOZzumavm — La Jota (@jota__ndres) March 24, 2023

Anoche un tuitero escribió que no fueran a ver la cuenta del Nelson mauri, pero como una es porfía, fui a ver y….. Impakkkkktada!!!!! — Debi Mode 💜💜💜 (@Debihhhh) March 24, 2023

Y ahi fue el weon, a buscar Nelson Mauri en twitter para ver de que estaban hablando. — Cris (@Cris7021) March 24, 2023

Llegué (no sé cómo) al perfil de twitter de #nelsonmauri y 😨 no vayan para allá. Quédense con la imagen de rojo. Repito no vayan allá 😖 — @roco.cl (@elrococl) March 22, 2023