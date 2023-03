¡No pasó de largo!: la feroz respuesta de Gala Caldirola tras rumor de romance con Pailita

Gala Caldirola se aburrió de los cahuínes asociados a su vida amorosa y otra vez volvió a arremeter mediante sus historias de Instagram.

Recordemos que durante los últimos días, el foco estuvo en el supuesto «affaire» de la modelo española y Pailita. Esta especulación tomó demasiada fuerza gracias a una publicación de la cuenta «Copuchas TV», quienes compartieron el testimonio de una desconocida chiquilla que afirmó visto juntos a la presunta parejita.

«Hola… sabes que vi tu última publicación y tengo que contarte algo que no me contaron, lo vi con mis propios ojos… pero por fa te pido que si cuentas algo, tapes mi nombre, porque igual me junto con algunos famosillos y dirán que soy sapa», fue el mensaje enviado a la cuenta de cahuines.

«La cosa es que sí es cierto, Gala y el personal trainer compartieron en la fiesta con un grupo que andaban, pero después vi a Gala a los besos con el Pailita en el VIP. Con mis amigas no lo podíamos creer. Te juro que los vi y varias personas más. También vi a Daniela Aránguiz con Luis Mateucci«, complementó la seguidora en la información entregada de forma anónima.

La respuesta de Gala Caldirola en redes

Según pudo rescatar nuestra radio hermana, Corazón, la ex chica reality ocupó su perfil para compartir una histroria que subió una amiga de ella. Esta fotito fue la que ocupó para responder a todos los rumores de los últimos días.

«Amiga 46 minutos estuvimos tratando de decidir con quién te vas a quedar y aún no sabes? ponte seria», señaló la chiquila.

Por su parte, Gala Caldirola se lanzó sin filtro contra quienes hablan de su vida personal. «Estoy esperando que los portales chismosos decidan por mi. Ellos saben mejor mi historia que yo», remató