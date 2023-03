Wonderland: el espéctaculo musical protagonizado por la ganadora de Aquí se Baila

Melissa Briones, quien se quedó con el primer ciclo de Aquí se Baila y participante de la nueva temporada, protagoniza el nuevo espectáculo de música en vivo, danza y arte acrobático.

Este show se realizará en el Enjoy Santiago todos los sábados desde el 25 de marzo a las 22:00 horas en el Blend Bar. La entrada es liberada con tu ticket de ingreso del casino.

¿De qué trata el espectáculo liderado por Melissa Briones?

Wonderland es protagonizado por Alicia, una chica común e inocente quien luego del ofrecimiento de una poción mágica que la hará salir de sus problemas y vivir todo lo que ella desee. Ella acepta y entra en un profundo sueño que la lleva a viajar por diferentes mundos llenos de sensualidad, baile, música y acrobacias. Al finalizar este viaje, tiene la opción entre quedarse en ese mundo o volver al real.

El show, tal como te contamos anteriormente, es protagonizado por Melissa Briones, bailarina ganadora de la primera temporada de Aquí se Baila, programa que actualmente se encuentra en emisión con su nuevo ciclo.

Aunque ella no será la única representantes del espacio de Canal 13, pues los bailarines David Sáez, Matías Falcón, Diego Espinoza, Gianfranco Polidori y Janisse Díaz igualmente estarán en el espectáculo.

También está presente Javiera Flores, cantante ganadora de la segunda temporada de The Voice Chile y de la segunda temporada de The Covers. Asimismo, otro integrante destacado del elenco es Tito Rey, ganador de «Q’ Viva The Chosen», reality de talentos producido y conducido por Marc Anthony y Jennifer López.

El talentoso elenco de Wonderland lo completan Vicente Rojas (Bailando por un sueño), Karin Collao (Cofundadora de Casa León), además de los destacados acróbatas Jonathan Moller (Circo Ánima), Andrea Cisterna (Circo ánima), Isan Vicencio (Monkeypro), Ears (Speedy Angels) y Jackie (impacto extremo).