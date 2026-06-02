Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: estos vehículos no pueden circular este miércoles 3 de junio

Desde el 1 de mayo que está en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que tiene la finalidad de cuidar el aire en la capital, por lo que muchos vehículos no pueden circular, dependiendo del día y su patente.

La medida se aplica durante meses de invierno y otoño que es cuando más se acumula contaminación. Además, forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción vehicular rige de lunes a viernes. El horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Esta es la restricción vehicular de este miércoles

Los vehículos que tienen restricción vehicular en Santiago este miércoles 3 de junio, son aquellos que tienen patentes que terminan en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 2 y 3.

Automóviles sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Motocicletas de antes del 2002: 4, 5, 6 y 7.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 2 y 3.

Buses de pasajeros sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Transporte de carga sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Es importante dejar en claro que pueden aumentar los números con restricción vehicular si es que se llega a declarar alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

De este modo, es importante que los conductores estén pendientes para cuidar la calidad del aire y también evitar multas. Las sanciones por no respetar la norma se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale a cerca de entre $70 mil y $90 mil.

Vale señalar que la restricción vehicular rige en toda la provincia de Santiago y se incluyen las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Para conocer más detalles sobre la normativa y el calendario del resto de la semana se puede revisar la página web del Gobierno.

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