Reconocida figura de TV revela que tiene cáncer y Carmen Gloria Arroyo se quiebra tras dedicarle sentido mensaje: «Me hace mucha falta»

Durante esta semana, la popular psicóloga Pamela Lagos reveló que actualmente está luchando contra el cáncer.

La profesional que es conocida por sus apariciones en el programa «Carmen Gloria a tu servicio» fue diagnosticada de hidrocefalia producto de un tumor cerebral en la zona pineal.

Frente a esto, Pamela Lagos se sometió a una cirugía en enero para que le extirparan parte del tumor. «Quedó una parte del tumor dentro, el cual estoy viendo con quimio y radioterapia», reveló en diálogo con Página 7.

En este sentido, Carmen Gloria Arroyo, quien debutó en Mega esta semana con su nuevo programa se refirió a la situación que vive su amiga. De este modo, al finalizar el espacio le dedicó un emotivo mensaje y se terminó quebrando.

El mensaje de Carmen Gloria Arroyo para Pamela Lagos

Luego de agradecerle a los panelistas de «Carmen Gloria: Fuerte y Claro», la profesional expresó: «Terminando el programa, yo no puedo dejar de mencionar a mi querida Pamela Lagos, que me hace mucha falta, que la extrañamos mucho».

«Ha sido mi partner y mi compañera de trabajo durante más de una década. Sabemos lo difícil del momento que estás viviendo; quiero que recibas el cariño, no solo mío, sino que de todo el equipo que está acá. Te extrañamos y tu puesto sigue estando en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestro programa», agregó Carmen Gloria Arroyo.

«¡Toda la fuerza del mundo, querida Pame, que te queremos de vuelta lo más pronto posible! Muchas gracias por habernos acompañado», finalizó la abogada.

Frente a esto, Pamela Lagos recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de Carmen Gloria Arroyo.

«Soy una afortunada de tener una amiga que te afirma fuerte y sin soltar. Gracias por estar siempre, en todas, por tu amistad imparable», mencionó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google