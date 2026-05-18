Carmen Gloría Arroyo reveló su verdadera opinión del trabajo de Helhue Sukni y recordó situación del pasado

Recientemente, en el espacio de Mega, «Only Friends», Carmen Gloría Arroyo opinó sobre el trabajo de su colega Helhue Sukni e incluso recordó un gesto que tuvo la abogada con ella hace años.

En esta instancia, Raquel Argandoña le preguntó: «¿Qué opinión tienes de tu colega Helhue, que defiende a narcos?».

Frente a esto, la especialista indicó: «El derecho a la defensa se tiende a confundir con la presunción de inocencia de nuestro código civil y no es así. Todo inculpado, en el delito que sea, tiene derecho a tener una defensa o la representación de su derecho en juicio».

Además, Carmen Gloría Arroyo indicó: «En lo personal es un área que no tomaría, que jamás tomaría y que no me gusta, pero también reconozco en Helhue la capacidad de enfrentar esto de frente, mediáticamente, de decirlo, hacerlo y está ejerciendo libremente su profesión como corresponde a cualquier abogado».

«Y, sin perjuicio de aquello, yo tengo una imagen muy buena de Helhue como persona», añadió.

Carmen Gloría Arroyo revela gesto que Helhue tuvo con ella

Además, en esta oportunidad, la abogada reveló una situación que vivió con su colega cuando estaba empezando su carrera como abogada penalista.

«Cuando yo partí trabajando como abogada de turno, yo recuerdo en el tribunal penal de San Miguel, que el señor del mesón me escupió que tenía que hacer algo, como que me lo gritó. Sin entender yo mucho qué me decía, yo, abogada nueva, me siento con un papel y un lápiz, así como ‘qué me habrá dicho’», contó Carmen Gloría Arroyo.

«Me habla una abogada que está al frente y me dice ‘no entendiste nada, lo que te dijo es que pidas tal cosa’. Ese personaje era Helhue», añadió.

En este sentido, la abogada contó: «Ella no me conocía, yo no la conocía y en un mundo muy machista que era el mundo penal, sin ningún interés de parte de ella, empatizó con lo novata que era yo y me ayudó».

«Entonces tengo una muy buena impresión de ella como persona», finalizó Carmen Gloria.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google