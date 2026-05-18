«Es una lata porque ahora ya vivo con una enfermedad por hacerme una tontera que en verdad ni siquiera sabía»

En el podcast de Revista Sarah que conduce Tanza Varela, Ignacia Michelson sorprendió tras sincerarse sobre los efectos que tuvo una operación que se hizo hace años.

Todo se remonta a cuando tenía 22 años y se sometió a una intervención en sus glúteos.

«Me hice el potin, pero me lo hice de mala manera. Me pusieron biopolímeros… de verdad creo que tengo aceite de avión en el poto, cachai. La verdad es que no he visto que cosa es, pero es un producto de mala procedencia», señaló Michelson.

La modelo dio a conocer que fue engañada y que la persona responsable hizo lo mismo con más jóvenes y ahora está en la cárcel. «Supuestamente era ácido hialurónico, que no lo era. Yo fui, era chica, no sabía, uno hace cosas así, tontas. Y fue en una casa así como todo de mala procedencia», mencionó.

Ignacio Michelson reveló que en un inicio no sintió nada raro, pero que después llegaron los dolores. «No podía estar sentada mucho tiempo y ahí descubro que tenía metacril», mencionó.

Ignacia Michelson se sincera de las consecuencias de la operación

La influencer dio a conocer que después de cinco años le dolía sentarse y se hizo un escáner y descubrió la presencia de biopolímeros.

Además, Ignacia Michelson dio a conocer que esto es peligroso si llega a otras partes del cuerpo. «Lo mejor es que se quede encapsulado, que se quede ahí y no se vaya a otras zonas porque sino te puedes llegar a morir, si se te va al pulmón o te puede dar necrosis… muchas personas han perdido la vida por eso», indicó.

«Yo me hice una operación que no era la debida en ese entonces, porque no se sabía mucho del tema. La idea de eso es no tocarlo para que no migre… Me saqué incluso poto, pero todavía queda. Nunca se va al 100%», añadió.

Además, Ignacia Michelson dio a conocer que no existe un procedimiento que le pueda quitar todo el biopolímero. «Estoy esperando que haya algo… espero que exista después algo que lo saque el 100% para poder cuidarme… he sufrido porque ya no me gusta, me carga ver… yo amo mi cuerpo, pero no me gusta», mencionó.

«Es una lata porque ahora ya vivo con una enfermedad por hacerme una tontera que en verdad ni siquiera sabía, si me hubiesen dicho, si hubiese sabido más. Cuando uno quiere algo cuando chico no piensa las cosa», agregó la joven.

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