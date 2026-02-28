Competirá con otra chica reality: Ignacia Michelson sorprendió al confirmar su candidatura a Miss Universo Santiago

Este viernes la cuenta oficial de Miss Universo Santiago sorprendió con una nueva confirmada para aspirar a la corona. Se trata de Ignacia Michelson, una de las chicas reality más conocidas de nuestro país.

Cabe recordar que la ganadora de Miss Universo Santiago tendrá la posibilidad de competir en Miss Universo Chile. En aquella competencia, quien gane irá a medirse a la más importante cita planetaria, el Miss Universo.

Ignacia Michelson confirma su candidatura a Miss Universo Santiago

A través de la cuenta oficial de Instagram de Miss Universo Santiago, confirmaron la noticia: «Bienvenida Ignacia Michelson, Candidata Oficial a Miss Universo Santiago, belleza, actitud y propósito«, escribieron.

Cabe recordar que hace un tiempo también confirmó su participación Alessia Traverso, con quien compartió durante la primera temporada de Gran Hermano.

También, Ignacia Michelson participó recientemente de la competencia para ser Reina de Viña 2026, premio que se le otorgó finalmente a otra ex integrante de Gran Hermano, Skar Labra. En aquella ocasión, Ignacia Michelson alcanzó el top 10 en las votacionies del público.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios, tanto de apoyo, como algunos otros criticando la decisión de la influencer. Lo cierto es que Ignacia Michelson está en carrera para intentar seguir los pasos de la última Miss Universo Chile, Inna Moll.

