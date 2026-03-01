«¿Flaite? Si está diciendo una verdad del porte de un buque…»: Neme estalló tras críticas a artistas urbanos en el Festival de Viña

La última noche del Festival de Viña estuvo marcada por la presencia en su totalidad de artistas urbanos. Primero Paulo Londra, luego Pablo Chill-e, y finalmente Milo J.

Como era de esperar, y como ha sido la constante año a año, miles de cibernautas en las redes salieron a criticar a los cantantes urbanos, por una infinidad de cosas. Sin embargo, uno que se hartó de esto fue José Antonio Neme, quien en pleno matinal de Mega, salió a defenderlos.

Neme estalló tras críticas a artistas urbanos en el Festival de Viña

Según consignó Página 7, este sábado en «Con Gusto a Viña«, revisaron algunos de los comentarios sobre la última noche del Festival de Viña. En aquel momento, José Antonio Neme se aburrió y lanzó: «¿En qué momento le dimos poder a una cuenta ‘@2345w’ con una opinión lanzada desde el anonimato y con un ícono horroroso?».

«¿Quién dijo que esa cuenta es más poderosa que el joven que estaba en la Quinta Vergara, que pagó su entrada y desde la galería estaba gozando? O la señora que estuvo 12 horas parada afuera del hotel para conseguir una entrada?», agregó, respecto a la diferencia con la realidad.

Eso sí, Neme aclaró que el tema no es que no se pueda dar opinión: «Me molesta, es una dismorfia comunicacional. Está bien, cada uno puede decir lo que quiera, pero lo que estoy en contra es que marquen agenda«.

Luego, Neme habló sobre el caso en particular de Pablo Chill-e, y la realidad de sus letras: «Si el señor Pablo Chill-E o Milo J musicalizan una realidad que es del porte del Titanic, puede que a mí me guste o no me guste su estética, ese es otro asunto. Pero estamos hablando de algo mucho más profundo«.

«Si el periodismo no logra entender eso y leo acá ‘el tipo es flaite’, pero ¿cómo? Si está diciendo una verdad del porte de un buque«, argumentó el comunicador.

Por último, lanzó una crítica a sus colegas: «La audiencia está sometida a una serie de estímulos por su realidad personal. Pero el periodista tiene que decodificar eso. Yo no puedo darle crédito a 50 tuiteros que les molesta porque es ordinario, tuiteros que no sé de qué dormitorio del Palacio de Versalles están tuiteando. Llamo a los colegas y a mí mismo a hacer la pega«.

«El mensaje que hay en las canciones de la mayoría de los artistas de anoche es una verdad gigante», cerró Neme.

