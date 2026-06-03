Estaban buscando monedas en la playa y lo que encontraron es de no creer: joven olió el objeto y tuvo inesperada reacción

Recientemente, unos jóvenes se fueron virales en redes debido a un inesperado hallazgo que encontraron en la playa mientras buscaban monedas con un detector de metales.

Esto ocurrió en una transmisión tipo IRL del creador de contenido Benjamín Vásquez, en las cuales se va grabando cosas cotidianas del día a día.

De este modo, con la búsqueda se esperaría que encontrarán monedas u alguna joya. Sin embargo, ocurrió algo totalmente inesperado para los jóvenes y terminaron encontraron un objeto sexual.

El inesperado hallazgo de los jóvenes en la playa

Al encontrarlo, uno de los jóvenes no sabía de que se trataba y señaló: «Es como un trompo».

Sin embargo, poco después se dieron cuenta de lo que era realmente. De este modo, reaccionaron sorprendidos y con gritos. «¿Por qué está eso ahí?», se escucha.

Luego, Vásquez incluso se acercó al objeto para olerlo y reaccionó de inmediato con evidente asco. Posteriormente, lo guardaron en una bolsa.

Las reacciones que ha dejado el video

Como era de esperarse, el video no ha tardado en viralizarse. De hecho ya suma más de 3 millones de reproducciones Instagram, miles de «me gusta» y sobre mil comentarios.

De este modo, muchas personas bromearon con respecto a este hallazgo de los jóvenes. «POR QUE LO OLÍA»; «se me cayó, perdón»; «Qué olor tenía el trompo»; «Entre más añejo el corcho huele mejor el vino»; «Así que ahí estaba»; «Buscaba oro y encontró diamante»; «Se me cayó, me lo devuelves?»; «Se pego el sida por la nariz»; «Mala mía se me cayó»; «Siempre se huele el corcho cuando se destapa un vino», fueron algunos de los mensajes que recibieron los jóvenes.

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