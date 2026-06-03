Luto en el mundo de la música: confirman muerte de reconocido cantante que triunfó en el Festival de Viña

En la jornada de este martes se confirmó la muerte de un reconocido cantante que tuvo un especial vínculo con nuestro país tras ganar la competencia internacional del Festival de Viña del Mar.

Se trata del cantante estadounidense Peabo Bryson, quien tenía 75 años y fue la voz de icónicas películas de Disney.

De acuerdo a lo informado por el portal TMZ, el artista perdió la vida después de sufrir un derrame cerebral.

«Con el corazón roto y una profunda tristeza, la familia del cantante, compositor y baladista Peabo Bryson, ganador de dos premios Grammy, anuncia su fallecimiento», indicó la familia del cantante.

Peabo Bryson es muy recordado por sus interpretaciones en películas clásicas de Disney. Entre ellas, «Beauty and the Beast» («La Bella y la Bestia») y «A Whole New World» («Un Mundo ideal»). Temas que consiguieron Grammy en la categoría Mejor Actuación de Pop Vocal en Grupo o Dúo.

Por otro lado, el cantante cantó éxitos como «Tonight, I Celebrate My Love», «Can You Stop the Rain» y más.

El paso de Peabo Bryson en el Festival de Viña

El cantante estadounidense fue parte de la competencia internacional de la edición del 2000 del Festival de Viña del Mar. Instancia en la que representó a Francia con el tema «Let my try again».

En dicha oportunidad, Peabo Bryson logró ganar la competencia y llevarse Gaviota de Oro. En tanto, durante el año siguiente fue invitado para ser parte del jurado.

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