«Eyaculación femenina para mí…»: La inesperada revelación sexual de Paula Pavic que generó sorpresa en «Vecinos al Límite»

El más reciente episodio del reality de Canal 13, «Vecinos al Límite», contó con la invitación de la sexóloga Alexandra Vidal, quien llegó para hablar de sexualidad y erotismo.

En este sentido, se llevó a cabo una actividad, en la cual los participantes debían preparar consultas para la especialista.

De este modo, Paula Pavic sorprendió con una pregunta que dio que hablar entre los presentes.

La pregunta de Paula Pavic a la sexóloga

En concreto, la ex de Marcelo «Chino» Ríos consultó: «¿Por qué no todas las mujeres tienen eyaculación femenina?».

Frente a esto, Alexandra Vidal le consultó sobre el motivo de por qué puso el tema sobre la mesa.

De este modo, la influencer contó su experiencia al respecto. «Orgasmos sí, pero eyaculación femenina para mí es diferente, porque lo he hablado con muchas amigas y ellas ni siquiera saben lo que es. Me parece raro que no sea algo normal», mencionó.

Posteriormente, sus compañeros le preguntaron si es que había tenido esta experiencia. A lo que Paula Pavic respondió que sí. Algo que sorprendió a varios. Asimismo, indicó que los disfrutó. Sin embargo, quiso entregar mayores detalles al respecto.

Posteriormente, Camilo Huerta intervino una consulta sobre el tema. «Yo sé que una mujer siente ese orgasmo, que no es la eyaculación, pero ¿qué sería? ¿el máximo placer del orgasmo?», consultó el preparador físico.

En este sentido, Alexandra Vidal contestó: «Esto es como atravesar una barrera, donde una mujer suelta absolutamente todo».

Además, la especialista mencionó que «hay muchas mujer que no han podido llegar a eso».

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