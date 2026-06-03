¡Show gratis de La Pozze Latina en Santiago!: conoce la fecha y el lugar del evento

Recientemente, se confirmó que la popular banda chilena de hip hop underground y funk La Pozze Latina realizará una presentación gratuita en Plaza Mayor de Patio Bellavista.

El evento se desarrollará este jueves 4 de junio. Instancia, en la que se espera que la influyente agrupación sorprenda con sus grandes clásicos y característica energía.

Show gratuito de La Pozze Latina

Es importante mencionar que La Pozze Latina se ha posicionado como un referente dentro de la escena del hip hop. La agrupación destaca por su propuesta, la que es una mezcla de rap, funk y sonidos latinoamericanos.

De este modo, este concierto gratuito en Patio Bellavista será una gran oportunidad para gozar de grandes éxitos que marcaron a generaciones. Además, de disfrutar de una banda que sigue vigente y conectada con nuevas audiencias.

Se espera un evento cargado de ritmo, improvisación e identidad propia. La misma que posicionó a La Pozze Latina como uno de los pioneros del hip hop nacional. Asimismo, la banda también interpretará su nueva música como su single «Zandunguera».

El evento se desarrollará a partir de las 21:00 horas, en la Plaza Mayor de Patio Bellavista. Espacio que se ha convertido en importante espacio cultural y gastronómico en Santiago.

Vale señalar que esta presentación se da en el marco de la celebración de los 20 años de Patio Bellavista, que se ha consolidado como un referente cultural, turístico y gastronómico de la capital, donde convergen la música, el arte y la vida urbana.

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