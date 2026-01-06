Latife Soto impacta con preocupante predicción para el continente tras captura de Nicolás Maduro: «Viene una gran limpieza de…»

Durante los últimos días, Latife Soto ha estado en el centro de atención luego de la captura de Nicolás Maduro, lo que asegura haber predicho anteriormente.

En este sentido, la tarotista ha sido invitada a distintos espacios, donde ha lanzado más vaticinios sobre lo que podría ocurrir.

Latife Soto impacta con nueva predicción

En una reciente visita al matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana», Andrea Aristegui le consultó a la tarotista con respecto a qué se espera en el mundo durante este 2026.

En este contexto, Latife Soto expresó: «El domingo yo les dije: esto viene en forma de dominó. Viene Cuba, México, Colombia y España. Y lo de España va a ser una bomba».

Además, la tarotista mencionó: «Acuérdense que alguna cosa va a salir y ustedes van a quedar de nuevo viral. Acuérdense, nomás, alguna cosita va a salir».

Y tras ser consultada con respecto a qué pasará en España, Latife Soto indicó: «Viene una gran limpieza de corrupción y para mí la muñeca es Sánchez. Trump va a ir por Sánchez. Trump no va en contra de los países, va en contra de los líderes, y se van a saber cosas muy grandes por España».

Asimismo, con respecto al panorama mundial, la guía espiritual expresó: «Van a haber tensiones, pero el resultado va a ser un orden, viene como un reordenamiento, pero con las leyes y normas de los tres líderes. Donde exista desorden, en los países que no se quieran seguir las órdenes de ellos, se van a dejar caer los militares de China, de Putin o de Trump».

En este sentido, Latife Soto impactó con otra predicción. «Entre junio o julio, a mediados de años, Trump va por Petro. Lula ya empezó a limpiar la favela, es inteligente, no quiere que Donald Trump lo empiece a presionar (…) En Colombia va a tener el mismo triunfo que con Maduro», señaló.

