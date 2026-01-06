En plena calle en Viña del Mar: impactante registro de violenta pelea protagonizada por figura del fútbol chileno

Recientemente, se dio a conocer una noticia que causó gran impacto en el mundo del fútbol. Resulta que en la mañana de este martes 6 de enero, se viralizó un registro de un reconocido futbolista chileno que protagonizó una inesperada situación extrafutbolistica en plena calle.

Se trata de Daniel González, jugador de la Universidad Católica. El deportista ha sido tema de conversación en redes sociales después de que se difundió un video en el que aparece peleando en Viña del Mar.

El video de la pelea de Daniel González en Viña del Mar

El video dura pocos segundos y en el aparece el defensor protagonizando una discusión con otra persona en la calle. La tensión aumentó rápidamente y llegaron a los golpes frente a toda la gente que pasaba. De hecho, se ve a Daniel González lanzando un golpe de puño.

Vale señalar que en primera instancia el registro lo compartió el artista urbano Kenky G, quien a través de sus redes sociales expresó: «Iba caminando y de repente vi la ‘mea’ pelea, y empecé a grabar».

Según informó La Tercera, la pelea protagonizada por el jugador de Universidad Católica tuvo lugar en la intersección de la avenida San Martín con la calle 5 norte.

Revisa el video a continuación:

La pelea de Daniel Gonzalez en Viña del Mar pic.twitter.com/jcE8FPttEW — Chilean Premier League (@AbranCancha8) January 6, 2026

Es importante mencionar que hasta el momento ni el futbolista ni Universidad Católica se han referido públicamente a esta situación ni a los motivos que provocaron la pelea.

Sin embargo, la situación debe haber generado gran preocupación en el club, debido a que Daniel González es un pilar importante en la defensa del equipo.

