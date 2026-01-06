Filtran que Chilevisión podría traer de regreso a icónico programa: un estelar dosmilero

Durante el 2025, Chilevisión (CHV) sorprendió tras traer de regreso a populares programas que tuvieron una gran recepción en el pasado.

De este modo, volvieron programas como «Fiebre de Baile», «Cuánto Vale el Show» y «Detrás del Muro» que ahora llega a Mega.

Y recientemente se dio a conocer que desde CHV buscan seguir sumandos recordados espacios. De hecho, hace algunos días se comenzó a rumorear sobre una posible nueva temporada de El Club de la Comedia. Sin embargo, esto no es todo.

El icónico programa que podría traer de vuelta Chilevisión

Ahora se reveló que otro popular programa podría regresar a la pantalla chica. Resulta que The Clinic indicó que desde el canal estarían buscando el retorno del «Teatro en CHV».

Recordemos que espacio estuvo al aire entre 2003 y 2014. Y en esta nueva versión mantendría su formato en vivo. Sin embargo, se renovaría en guiones y en el elenco.

En 11 años, «Teatro en CHV» contó con más de 300 capítulos y contaba con destacados actores como Pato Torres, Ana María Gazmuri, Fernando Kliche, Rolando Valenzuela y más.

Por otro lado, La Cuarta dio a conocer que el regreso de «El Club de la Comedia» estaría mucho más cerca. De hecho, ya hay algunos anuncios llamando a ser parte de un casting abierto.

Además, el espacio contaría con Kurt Carrera y María José Quiroz, quienes optaron por quedarse en CHV tras el cambio de «Detrás del Muro» a Mega. Sin embargo, Cristián Riquelme, quien le da vida al popular personaje Ruperto y que también era parte del programa animado por Kike Morandé no sería parte de este espacio.

Además, también hay rumores de que Don Carter e Iván Arenas podrían llegar a esta nueva versión de «El Club de la Comedia». Sin embargo, todavía no hay información oficial al respecto.

