Benja Valencia revela por qué todavía no sale «Sentimiento Mágico Remix» y confirma nuevos artistas: «Es una locura»

Durante la tarde de este lunes, el popular cantante urbano Benja Valencia estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que habló sobre diversos temas. Entre ellos, el esperado remix de su éxito «Sentimiento Mágico» junto a SINAKA.

Recordemos que hace unos meses, ambos artistas estuvieron en el mismo programa. Oportunidad en la que dieron a conocer sus intenciones de sumar a Zion al tema.

Frente a esto, se hizo una potente campaña en redes sociales, la que lideró la página de Instagram @malayaposting, hasta que confirmaron la participación del puertorriqueño en el remix de «Sentimiento Mágico».

Y en su reciente visita a RadioActiva, Benja Valencia entregó nuevos detalles sobre la canción. Como por ejemplo, por qué todavía no se graba el videoclip y además, anunció a nuevos participantes.

Benja Valencia revela detalles del esperado remix de «Sentimiento Mágico»

En su reciente visita, el joven señaló: «Es una locura, aquí mismo se dio el primer acercamiento con Zion después de ese clip y que se haya dado así 100% confirmado, ya es una locura».

Además, Benja Valencia reveló que todavía no hay fecha de lanzamiento para «Sentimiento Mágico Remix».

«Hasta ahora no porque igual está difícil. Ha estado difícil porque Zion tuvo este accidente, me dijeron que quedó sordo de un oído. Entonces todavía no tiene el alta para grabar en el estudio», explicó.

«Pero por el otro lado nosotros ya estamos todos listos, estamos esperando a Zion», agregó Benja Valencia.

Recordemos que en octubre de 2025, Zion tuvo un grave accidente en una cuatrimoto.

Además, dio a conocer que otros dos populares cantantes serán parte de «Sentimiento Mágico Remix».

«Viene un artista grande de Argentina y la Fer (Katteyes) de acá de Chile», indicó Benja Valencia, quien no quiso revelar el nombre del cantante trasandino. «Está para la imaginación», señaló el joven cantante.

