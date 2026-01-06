¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana?: Iván Torres aclara el panorama tras entregar el pronóstico del tiempo en Santiago
Hace varios días se viene rumoreando con el posible regreso de la lluvia en Santiago durante esta semana. En este sentido, el meteorólogo de TVN aclaró el panorama en el matinal del canal estatal.
