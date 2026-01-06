Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton adelanta precipitaciones para este día de la semana en Santiago

Durante este martes, en el matinal de Mega, «Mucho Gusto», el meteorólogo Jaime Leyton entregó el pronóstico del tiempo y adelantó que durante esta semana volvería la lluvia en la Región Metropolitana.

En concreto, esto ocurriría durante el jueves. «Vamos a tener chubascos débiles y aislados, en distintos momentos del día», indicó el especialista.

En este sentido, Jaime Leyton expresó: «En el sector poniente y céntrico de Santiago es más probable al comienzo de la jornada», Además, señaló: «en el sector norte, nororiente y oriente de la capital es más probable en la tarde».

Vale señalar que de acuerdo a lo informado por el sitio especializado meteorología, Meteored, se espera que caigan 1.5 mm de agua durante dicha jornada.

El pronóstico del tiempo para Santiago de Jaime Leyton

El especialista de Mega dio a conocer que para la jornada de hoy martes 6 de enero se espera una temperatura máxima de 28 grados en la capital del país.

Además, Jaime Leyton indicó que mañana aumentaría el calor. La máxima sería de 30 grados y la mínima de 13.

Por otro lado, para el jueves de esta semana, jornada en la que llegaría la lluvia en la Región Metropolitana, se espera que la temperatura más alta en Santiago sea de 25 grados y la más baja de 16. «Se va a sentir el ambiente húmedo», adelantó el meteorólogo.

Asimismo, el hombre del tiempo de Mega dio a conocer que posteriormente se espera una alza en las temperaturas. Durante el viernes de esta semana, la máxima sería de 33 grados y la mínima de 14 grados. Mientras que en el transcurso del sábado la máxima también llegaría a 33 grados y la mínima sería de 13 grados.

De este modo, se espera una semana con clima variado, con calor y lluvia en la Región Metropolitana.

