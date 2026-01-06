Popular humorista lanza duras acusaciones contra destacado artista chileno: «Viejo verde califa. Wacala»

Recientemente, la popular periodista y comediante Bernardita Ruffinelli recurrió a sus redes sociales para acusar al popular rapero Lenwa Dura de escribirle mensajes cosificándola.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió un post que tituló «El juego se hizo verdadero». De este modo, compartió diversos pantallazos de los comentarios que recibía por parte del cantante que fue parte de Tiro de Gracia.

La acusación de Bernardita Ruffinelli a Lenwa Dura

«Acompáñame a ver esta triste historia de un mandril más, que teniendo muchos seguidores y una historia artística que lo precede, te tira toda la onda, te objetiviza, te palmetea el lomo del ego, te celebra la postura política y se pajea en tu cara sin pudor alguno. Pero cuando se lo haces ver se ofende, te trata a ti de ordinaria y termina por encontrarte una ‘cuica progre», comenzó señalando Bernardita Ruffinelli.

«Cuando me comenzó a seguir me alegré, un pedacito de Tiro de Gracia, a quienes siempre respeté y admiré, me daba likes en mis comentarios políticos. Qué bonito que es que te reconozcan aquellos a quienes admiras», agregó la comediante.

En este sentido, expresó: «Qué triste cuando nos damos cuenta que al final todo sigue igual, y que no importa lo que hagas, lo comprometida que estés con ciertas causas, siempre habrán mandriles en tu misma vereda esperando que dejes caer una cáscara de plátano para resbalarse directo a tus tetas».

Los mensajes del rapero

En el post que compartió la comediante se puede ver que Lenwa Dura le escribía cosas como «qué mujerón que es usted», «guapa», «eres muy seductora», «ricura» y más.

Pero hubo un comentario que desató el enojo de Bernardita Ruffinelli, quien no dudó en hacerlo notar.

Resulta que en una historia, en la que estaba hablando de un tema importante, el rapero le respondió: «Qué washona más rica eres… da lo mismo, qué fruta fueras, lo rico no te lo quita nadie».

Frente a esto, la comediante le indicó a Lenwa Dura: «Loco, estaba hablando de una guerra, de pasar de una dictadura a otra, de gente muriendo. ¿Y tú encontraste que lo que había para comentar de esa story era lo rica que me veía? No señor, no tenemos mucho en común. Otro hombre más cosificando minas en Internet. Puf».

«Todos estos comentarios de viejo verde califa. Wacala. Tremendo pajero saliste», añadió Lenwa Dura.

En tanto, el rapero le respondió tratándola de «ordinaria» y «cuica progre». Sin embargo, terminó siendo bloqueado en la red social.

Para finalizar su post en Instagram, la comediante indicó: «Chiquillas, solo nos tenemos a nosotras. Todas somos la ‘cuica progre’ de un simio en celo. Al resto de los integrantes de la banda no los conozco, les doy el beneficio de la duda. A este señor tampoco lo conozco, pero no necesito nada más».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA RUFFINELLI (@laruffinelli)

